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İzlanda'daki Buz Mağarası Çöktü: Bir Ölü, İki Kayıp

İzlanda'nın Breidamerkurjökull Buzulu'nda meydana gelen çökme sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:49
İzlanda'daki Buz Mağarası Çöktü: Bir Ölü, İki Kayıp

İzlanda'da Buz Mağarası Felaketi

İzlanda'nın güney kıyısında yer alan Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki bir mağaranın çökmesi sonucu üzücü bir olay yaşandı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise kayboldu.

Olayın Detayları

Yerel polisi tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, 25 kişilik bir turist grubu Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyaret ederken, aniden bir çökme meydana geldi. Olayda dört turist düşen buz parçalarından etkilenirken, biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı turistlerden ikisinin durumu ciddiyetini korurken, diğer bir kişinin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkililer, kaybolan iki kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanacağını açıkladı. Gece saatlerinde yapılan aramalar olumsuz sonuçlanmıştı.

Yerel medya, çökmenin meydana geldiği sırada birçok turistin mağaranın dışında bulunduğu bilgisine ulaştı. Olayın volkanik bir patlama ile ilgili olmadığı da açıklandı.

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