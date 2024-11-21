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İzlanda'daki Yanardağ Yedinci Kez Patladı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ, bu yıl yedinci kez patladı. Patlama sonrası 3 kilometrelik bir çatlak oluştu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:52
İzlanda'daki Yanardağ Yedinci Kez Patladı

İzlanda'daki Volkanik Aktivite Devam Ediyor

İzlanda'nın güneybatısında yer alan Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, bu yıl yedinci kez patladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen patlama, Ağustos'taki olaydan daha düşük bir şiddete sahip.

Patlama Sonrası Oluşan Çatlak

Patlamanın ardından yanardağ etrafında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluştu. Ancak, olayın havayolları için ciddi bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Gaz Emisyonları ve Tahliyeler

Yetkililer, özellikle Grindavik kenti dahil bazı bölgelerdeki gaz emisyonları hakkında halkı uyarırken, bölgedeki yaklaşık 50 konut sakininin tahliye edildiği belirtildi.

Artan Volkanik Faaliyet

Söz konusu patlama, son bir yıl içinde bölgede gerçekleşen yedi inci volkanik faaliyet olarak kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki volkanik aktivitelerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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