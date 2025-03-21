İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı

İzlanda'nın Eğitim ve Çocuk İşleri Bakanı Asthildur Loa Thorsdottir, reşit olmayan bir çocukla yaşadığı ilişkiden dolayı istifa etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:23
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı

İzlanda'nın Eğitim ve Çocuk İşleri Bakanı Asthildur Loa Thorsdottir, 36 yıl önce reşit olmayan bir erkek çocuğuyla yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olduğunu açıklamasının ardından görevinden istifa etti.

BBC'de yer alan habere göre, Thorsdottir, 22 yaşındayken bir dini grupta görevli olduğu dönemde 15 yaşındaki Eirik Asmundsson ile ilişki yaşamış.

Olayın ardından İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir, Thorsdottir'i makamına çağırdı. Görüşme sonrasında, Thorsdottir istifasını sundu.

Thorsdottir'in yaşadığı ilişki sonucunda bir çocuk sahibi olduğu bilgisi de gündeme geldi. İzlanda'nın Visir adlı internet sitesine açıklama yapan Thorsdottir, "36 yıl oldu. Bu süreçte çok şey değişti ve bugün olsa çok daha farklı bir şekilde bununla baş etmeye çalışırdım." ifadelerini kullandı.

Bakan, bu deneyimin gençliğinde yaptığı bir hata olduğunu vurgulayarak, bu durumun bakanlıkta yürüttüğü çalışmaları gölgelemesini istemediğini ifade etti.

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