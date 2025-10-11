İzlandalı Müzisyen Stina: Özgürlük Filosu'nda İsrail'in Hapishane İşkencesini Anlattı

Vicdan gemisinde bulunan Stina, alıkonulma sürecini ve gördüklerini AA muhabirine aktardı

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi İzlandalı müzisyen Magga Stina, hapishanedeki kötü muameleyi ve yaşanan insan hakları ihlallerini anlattı.

57 yaşındaki Stina, Vicdan gemisinde doktorlar ve gazetecilerle birlikte bulunduğunu, yolculuklarının İsrail donanması tarafından engellendiğini söyledi. Dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen Stina, yaşadıklarını AA muhabirine aktardı.

Saldırı anında ve sonrasında kendilerine yapılan muameleyle ilgili olarak Stina, “Bize çok kötü davrandılar. Bizi koydukları hapishanenin adını bile bilmiyorum. Ama dondurucu soğukta bir arabanın içindeki kafeslere konduk. Bizi dondurucu soğukta tuttular ve (araçla) saatlerce bu hapishaneye sürdüler,” ifadelerini kullandı.

Stina, İsrail güçlerinin hapishanedeki davranışlarını şu sözlerle anlattı: “Biz Avrupalıyız ve onlar çocukları bile hapishanelere koyuyor. Çocuklar daha kötü durumda. (Gemideki) Bazı insanlar darbedildi. Her gün, her gece, aynı korkunç hapishanelerde çocuklara işkence ediyorlar.”

Yiyecek ve su konusunda da sıkıntı yaşandığını söyleyen Stina, verilen yiyecekleri kabul etmediğini, su verilmediğini ve musluktan içebileceklerini söylediklerini belirtti: “Yiyecek verdiler ama almak istemedim. Su vermediler. Musluktan içebileceğimizi söylediler. Onlardan hiçbir şey almadım.”

Stina, geceleri uygulanan psikolojik baskıyı da vurguladı: “Gecenin ortasında gelip ışıkları açıp kapatıyor, oyun oynar gibi davranıyorlardı. Bu insanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu bir toplu hastalık hali gibi bir şey.”

İstanbul'a ulaştığında kendisini karşılayan dayanışma ve sıcak karşılamadan etkilendiğini söyleyen İzlandalı müzisyen, “Buradaki karşılamayı çok güzel buldum. Bu farkı tarif etmek bile mümkün değil,” dedi.

Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapan Stina, sözlerini şöyle sürdürdü: “Soykırımı durdurmalıyız. İsrail'i izole etmeliyiz. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Çünkü (İsrail güçleri) Filistinlilere yaptıkları her şeyi hepimize yapmaya hazırlar. Özgür bir Filistin olmalı, sadece özgür Filistin. Tek devletli bir çözüme, sadece Filistin'e ihtiyacımız var. O insanlar hırsız.”

Stina son olarak dünya halklarına birlik çağrısı yaparak, “Tüm dünya halklarının şimdi bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi ya da asla.” değerlendirmesini paylaştı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan İzlandalı müzisyen Magga Stina, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.