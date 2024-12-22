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İzmir Açıklarında 101 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 16 Yakalandı

İzmir açıklarında düzensiz göçmenlerle ilgili önemli gelişme: 101 kişi kurtarıldı, 16 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:44
İzmir Açıklarında 101 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 16 Yakalandı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, 101 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı zamanda, 16 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamada, göçmenleri taşıyan 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine ekiplerin hemen harekete geçtiği belirtildi.

Yardımlar Hızla Yapıldı

Seferihisar ve Menderes açıklarında yer alan lastik botlardan 63 düzensiz göçmen başarıyla karaya çıkarıldı. Ayrıca, Seferihisar ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 38 düzensiz göçmen de, içinde 17 çocuk bulunan bu gruptan, kurtarıldı.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Çeşme açıklarında tespit edilen diğer bir lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından tüm düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen...

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen...

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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