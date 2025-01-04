İzmir Açıklarında 133 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve 73 Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonları

İzmir açıklarında, 133 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 73 düzensiz göçmen yakalandı. Bu duruma ilişkin duyuru, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer aldı.

Kurtarılan Göçmenler

Gelişmelerin başlangıcı, Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlarla seyir halinde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik alınan ihbarla gerçekleşti. Gelen bilgi üzerine, bölgeye hızla ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki 15'i çocuk 83 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

Motor Arızası ve Yardım Talepleri

Bunun yanı sıra, Dikili ve Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar için de yardım talep edildi. Bu bağlamda, özel olarak görevlendirilen bot ekibi, 2 lastik bottaki 20'si çocuk olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Urla ve Dikili açıklarında keşif gerçekleştirdiği sırada, fiber tekne ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Ekiplerce durdurulan fiber tekne ve lastik bottaki 33'ü çocuk toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 133 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.