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İzmir Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:45
İzmir Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 38 düzensiz göçmen hareketli bir lastik bot içerisinde yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar alındı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Alınan ihbar üzerine, Çeşme açıklarına yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, durdurduğu lastik botta 22'si çocuk toplam 38 düzensiz göçmeni buldu. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla, bot içinde bulunan göçmenler güvenli bir şekilde kurtarıldı.

İşlemler ve Sonrasındaki Süreç

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu olay, İzmir açıklarında düzensiz göçmenlerin artan hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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