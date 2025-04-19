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İzmir Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 41 düzensiz göçmen lastik botla yakalandı. Çocuklar da dahil olmak üzere göçmenler, karaya çıkarılarak işlemleri için teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 10:54
İzmir Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonla 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi edinildi. Hemen ardından, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda, 16'sı çocuk toplamda 41 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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