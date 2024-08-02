İzmir Açıklarında 50 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Sahillerinde Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilmiş olan 50 düzensiz göçmen, hızlı bir operasyonla kurtarıldı.

Kurtarma Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi yakınlarında can sallarında bulunan bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesinin ardından bölgeye ekiplerini sevk etti.

Yapılan değerlendirmelere göre, Yunanistan tarafından itilen 4 can salı içerisinde 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 50 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, ardından Seferihisar ilçesi açıklarında duran bir lastik botta bulunan 18 düzensiz göçmeni de yakalayarak güvenli bir şekilde karaya çıkardılar.

İşlemler ve İlgili Kurumlar

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu durum, bölgede göçmen sorununun devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Düzensiz göçmenlerin durumu, insanlık adına büyük bir sorun oluşturmaya devam ediyor.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 3'ü çocuk 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 3'ü çocuk 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı.