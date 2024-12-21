İzmir Açıklarında 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Foça Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda, 39 düzensiz göçmen ise kurtarılarak güvenlik altına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot hakkında aldığı ihbar sonrasında harekete geçtiği belirtildi.

Botla Harekete Geçildi

Sahil güvenlik ekipleri, Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarına botlarla intikal etti. Ekipler, burada durdurdukları botlar içerisinde 65 düzensiz göçmen yakaladı. Karaburun açıklarındaki bir lastik botun motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım taleplerinin yapıldığı bildirildi. Bu bilgi üzerine, Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirilerek 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İşlem Süreci

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.