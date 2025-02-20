İzmir açıklarında 73 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:17
İzmir açıklarında 73 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarındaki Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 24'ü çocuk olmak üzere toplam 73 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre gerçekleşti.

Düzensiz Göçmenler Lastik Bottaydı

Seferihisar açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botlar hakkında alınan ihbar üzerine, sahil güvenlik gemisi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki göçmenleri başarılı bir şekilde kurtardı.

Kurtarılanların Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu kurtarma operasyonu, bölgedeki düzensiz göçmen akışının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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