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İzmir Açıklarında 76 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de Seferihisar ve Karaburun açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı. Çocuklar da dahil birçok kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:43
İzmir Açıklarında 76 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Seferihisar açıklarında bir lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bu lastik bottaki 37 düzensiz göçmenden 17'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Daha sonra, Karaburun açıklarında gerçekleştiren başka bir operasyonda, durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmenden 23'ü çocuk olarak kayıtlara geçti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu tür operasyonlar, Türkiye'nin göçmen akışına karşı yürüttüğü mücadelenin bir parçası olarak devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı.

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