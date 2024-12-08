İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Botu Battı: 25 Kişi Kurtarıldı, 5 Kayıp

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun battığı ve 25 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca, kayıp olan 5 kişinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu botun su alması üzerine yardım talebi aldılar.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanların arasında, 5 kişinin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine sahada arama kurtarma çalışmaları genişletildi ve bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ile botu gönderildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için devam eden arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.