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İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir açıklarında 35 göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı. Çoğu çocuk olan düzensiz göçmenler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:37
İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir ilinin Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında yapılan kurtarma operasyonunda 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen ise yakalandı. Bu göçmenlerden 18'i çocuk olarak kaydedildi.

Sahil Güvenlik İstihbaratı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi açıklamasına göre, Seferihisar, Urla ve Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyir halinde olduğu bilgisi alındı. Hemen ardından bölgeye bir sahil güvenlik botu sevk edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, lastik bot üzerindeki 18'i çocuk olan toplam 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun Açıklarında Kurtarma

Aynı zamanda Karaburun açıklarında da bir can salında bulunan göçmenlere dair bilgiler üzerine, bölgeye başka bir sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10'u çocuk olan 35 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan tüm düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen...

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen...

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen...

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı.

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