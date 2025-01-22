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İzmir Açıklarında Kurtarılan 26 Düzensiz Göçmen

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yarı batık bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:54
İzmir Açıklarında Kurtarılan 26 Düzensiz Göçmen

İzmir Açıklarında Hayat Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bir botta bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay anı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaydedildi.

Bir Hayat Kurtarma Hikayesi

Yarısı suya batan botun, 8'i çocuk olmak üzere 26 düzensiz göçmene ev sahipliği yaptığı bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yardım talebi üzerine hızlıca bölgeye ekip sevk etti. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, yarı batık olan fiber karinalı lastik bot ile deniz yüzeyindeki düzensiz göçmenleri başarılı bir şekilde kurtardı.

Göçmen Kaçakçılığı Şüphelileri Yakalandı

Kurtarma operasyonu sırasında, ekipler 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini de ele geçirdi. Bu durum, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadeleyi bir kez daha gündeme getirdi.

Kurtarma Anları Kameralarda

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği bu başarılı kurtarma operasyonu, anbean kameralarla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin halat yardımıyla botu kendilerine çekmesi ve deniz yüzeyindeki göçmenlere can simidi atarak yardım etmesi yer alıyor. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik botuna çıkarılma anları ve ekiplerin bir çocuğu sakinleştirmeye çalışması da bu kayıtlara yansıdı.

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