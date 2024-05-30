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İzmir Adalet Başkanı Oktay Tabur’un yetkisi sonlandırıldı: Hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un silahlarla verdiği poz sonrasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Tabur'un yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:03
İzmir Adalet Başkanı Oktay Tabur’un yetkisi sonlandırıldı: Hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur’un, makamının yanındaki dinlenme odasında bulundurduğu ruhsatlı silahlarla çıkan görüntüleri sonrasında yetkililer harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tabur’la ilgili soruşturma başlatılmış olduğunu ve Tabur’un yetkisinin sonlandırıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Kamuoyuna yaptığı açıklamada Bakan Tunç, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları’nın ‘Yargı Etiği’ ilkeleri kapsamında, uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduklarını hatırlattı. İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında ortaya çıkan görüntüler ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, kişinin yetkilerinin de elinden alındığını ifade etti.

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