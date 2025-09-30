İzmir Aliağa'da çelik konstrüksiyon fabrikasında yangın söndürüldü

İtfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler, içerideki malzemeleri bahçeye çıkararak alevlerin yayılmasını engelledi.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu. Ekipler, olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

