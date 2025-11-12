İzmir Aliağa'da Gemi Geri Dönüşüm Tesisinde İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir Aliağa'daki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde üzerine parça düşen 44 yaşındaki işçi Hasan Aktepe olay yerinde yaşamını yitirdi; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:28
Aliağa, İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinde meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, tesiste çalışırken üzerine parça düşen 44 yaşındaki Hasan Aktepe, düşen gemi parçasının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktepe’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki çocuk babası olduğu belirtilen Hasan Aktepe’nin olaydan bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

