İzmir Aliağa'da Gemi Geri Dönüşüm Tesisinde İşçi Hayatını Kaybetti

Aliağa, İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinde meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, tesiste çalışırken üzerine parça düşen 44 yaşındaki Hasan Aktepe, düşen gemi parçasının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktepe’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki çocuk babası olduğu belirtilen Hasan Aktepe’nin olaydan bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

İZMİR’DE ÜZERİNE PARÇA DÜŞEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ