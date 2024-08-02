İzmir Aliağa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Tüpraş Ormanı'nda çıkan yangın, hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının nedeni henüz tespit edilememiş olsa da, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın ihbarının saat 17.06'da alındığını ve ilk müdahalenin saat 17.16'da gerçekleştiğini açıkladı.

Yoğun Müdahale İle Yangın Söndürüldü

Yangına müdahale için bölgeye, 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ve 3 su ikmal aracı gönderildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.