İzmir, Aydın ve Uşak'ta Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Tepki

İzmir, Uşak ve Aydın kentlerinde çok sayıda vatandaş, abluka kırma ve insani yardım amaçlı Gazze'ye gitmekte olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını protesto etti. Gösterilerde Türk ve Filistin bayrakları taşındı, sloganlar atıldı ve tepki sesleri yükseldi.

İzmir

Konak Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı; ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan katılımcılar tekbir getirdi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman, grup adına yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, korkaklığını ortaya koymaktadır."

Duman, yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkat çekerek, İslam ülkelerinin derhal İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Uşak

Atapark'ta bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde yürüyüş düzenledi. Bazı katılımcıların Filistin kefiyesi taktığı görüldü ve yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atıldı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ardından, Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri açıklama yaptı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde İstasyon Meydanı'nda toplanan grup da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili haberleri meydandan takip edeceklerini belirtti.

