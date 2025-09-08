İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Olayda yaralanan polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay ve Şüpheli

Edinilen bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 16 yaşında olduğu belirtiliyor. Güvenlik güçleri tarafından şüpheli yaralı olarak ele geçirildi.

Yetkili Açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, olay yerinde incelemelerde bulunarak basına açıklama yaptı. Yeldan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak."

Soruşturma ve olay yeri incelemeleri sürüyor. Yetkililer, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.