İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Yaralı

İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı; saldırgan 16 yaşında olup ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:38
İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Yaralı

İzmir Balçova'da Polis Merkezine Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit, 1 Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Olayda yaralanan polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay ve Şüpheli

Edinilen bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 16 yaşında olduğu belirtiliyor. Güvenlik güçleri tarafından şüpheli yaralı olarak ele geçirildi.

Yetkili Açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, olay yerinde incelemelerde bulunarak basına açıklama yaptı. Yeldan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak."

Soruşturma ve olay yeri incelemeleri sürüyor. Yetkililer, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
2
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
3
Tek Tıkla Alışveriş: Çevrim İçi E-Ticaret Tercih mi, Yönlendirme mi?
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı
5
Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma
6
Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada
7
Ömer Çelik'ten İzmir'de Şehit Olan Polislere Taziye Mesajı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat