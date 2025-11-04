İzmir Balçova'da Refüje Çıkan Sürücüye Para Cezası, Ehliyeti Geri Alındı

İzmir Balçova'da B.S. (22), 35 YY 777 plakalı araçla refüje çıktı; trafik ekipleri tespit etti. İdari para cezası uygulanıp ehliyeti geçici süreyle geri alındı; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:14
Olay

İzmir’in Balçova ilçesinde B.S. (22) isimli sürücü, 35 YY 777 plakalı aracıyla refüje çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye attı.

İnceleme ve Yasal İşlem

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu sürücünün kimliği tespit edilerek gözaltına alındı; ifadesinde trafik kuralını ihlal ettiğini kabul etti.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı ve ehliyeti geçici süreyle geri alındı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında B.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

