İzmir Balçova saldırısı bağlantılı şüpheli K.N. Esenyurt'ta yakalandı

İzmir Balçova polis merkezine saldırıyla bağlantılı İran uyruklu K.N. (32), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:49
İzmir Balçova saldırısı bağlantılı şüpheli K.N. Esenyurt'ta yakalandı

İzmir Balçova saldırısı bağlantılı şüpheli K.N. Esenyurt'ta yakalandı

Soruşturma ve operasyon sürüyor

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Polis Merkezine yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32), İstanbul Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıda 2 polisin şehit olduğunu ve 2'si polis 3 kişinin yaralandığını bildirmişti. Başsavcılık kaynakları, şüpheli K.N.'nin saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis ekiplerinin Esenyurt'taki operasyonu sonucunda yakalanan K.N. hakkında soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
2
Recep Yazıcıoğlu ölümünün 22. yılında Söke'de anıldı
3
Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri
4
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
5
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir