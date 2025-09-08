İzmir Balçova saldırısı bağlantılı şüpheli K.N. Esenyurt'ta yakalandı

Soruşturma ve operasyon sürüyor

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Balçova Polis Merkezine yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K.N. (32), İstanbul Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıda 2 polisin şehit olduğunu ve 2'si polis 3 kişinin yaralandığını bildirmişti. Başsavcılık kaynakları, şüpheli K.N.'nin saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis ekiplerinin Esenyurt'taki operasyonu sonucunda yakalanan K.N. hakkında soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.