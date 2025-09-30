İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Polis Ömer Amilağ Şehit Oldu

İzmir Balçova saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanedeki mücadele sona erdi

Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürdüğü 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatıyla ilgili resmi işlemler ve adli süreçlerin sürdüğü bildirildi.

Tören ve cenaze işlemleri

Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananlar

Olayda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Saldırıda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı Murat Dağlı ile Galip Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Saldırgan ve olay yeri

Saldırıyı gerçekleştirenin E.B. (16) olduğu, saldırıda pompalı tüfek kullanıldığı bildirilmişti. Olay, Salih İşgören Polis Merkezi önünde meydana gelmişti.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve soruşturmaya ilişkin işlemler yetkili birimlerce devam ediyor.