İzmir Bayındır'da Zeytinlik ve Makilik Alandaki Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

İzmir Bayındır'da Yangın Durumu

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Elifli Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, makilik ve zeytinlik alanlarda etkili oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak olay yerinde kısmi yayılma yaşandı. Yangının rüzgarın etkisiyle Furunlu Mahallesi'ne kadar ilerlemesi üzerine, bölgedeki yangın söndürme çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Ekiplerin Çabası Devam Ediyor

Yangın söndürme çalışmaları, hava koşullarının zorluğuna rağmen aralıksız sürmekte. Ekiplerin öncelikli hedefi, alevlerin daha fazla alana yayılmasını engellemek ve yangını kontrol altına almak.