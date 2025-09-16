İzmir Bayraklı'da Eşini Silahla Yaralayıp Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

İzmir Bayraklı'da tartıştığı eşini silahla yaralayıp rehin alan C.U. tutuklandı; olay Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:56
İzmir Bayraklı'da Eşini Silahla Yaralayıp Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

İzmir Bayraklı'da Eşini Silahla Yaralayıp Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı eşini silahla yaralayıp rehin alan şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayın Seyri

Olay, Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda dün meydana geldi. Tartışma yaşayan C.U. ile eşi Ç.U. arasında çıkan arbede sırasında, iddialara göre C.U. önce eşini tabancayla yaraladı, ardından silah zoruyla eşini otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik güçleri, zanlının bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Başına tabanca dayanan C.U., polis ekiplerinin ikna çabaları sırasında tabancayla kendisini bacağından yaraladı ve bir süre sonra teslim oldu.

Adli Süreç ve Tedavi

Hastanede tedavi gören Ç.U.'nun ardından, gözaltına alınan C.U.nün (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit-hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Urla'da 9 Gün Su Kesintisi: 5 Mahalle Etkilenecek
2
Çanakkale Biga'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Gazze: Kuzeydeki 1 Milyon Filistinli Zorunlu Göçü Reddediyor
4
Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan araç polis memuruna çarptı
5
Türkiye'den Süveyda yol haritasına memnuniyet
6
Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Esenyurt Belediyesi: Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Ücretsiz LGS ve YKS Kurslarına 1133 Kayıt

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa