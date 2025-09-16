İzmir Bayraklı'da Eşini Silahla Yaralayıp Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı eşini silahla yaralayıp rehin alan şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olayın Seyri

Olay, Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Parkı'nda dün meydana geldi. Tartışma yaşayan C.U. ile eşi Ç.U. arasında çıkan arbede sırasında, iddialara göre C.U. önce eşini tabancayla yaraladı, ardından silah zoruyla eşini otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik güçleri, zanlının bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Başına tabanca dayanan C.U., polis ekiplerinin ikna çabaları sırasında tabancayla kendisini bacağından yaraladı ve bir süre sonra teslim oldu.

Adli Süreç ve Tedavi

Hastanede tedavi gören Ç.U.'nun ardından, gözaltına alınan C.U.nün (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit-hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.