İzmir Bayraklı'da Evde Patlama: 1 Kişi Yaralandı

İzmir Bayraklı'da Doğançay Mahallesi'ndeki tek katlı evde patlama meydana geldi; 75 yaşındaki Mustafa Demir yaralandı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:59
Doğançay Mahallesi 7197 Sokak adresindeki tek katlı müstakil evde bugün bir patlama meydana geldi. Olayda Mustafa Demir (75) yaralandı ve bölgede çalışma yapan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Müdahale ve olay yeri

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, saat 11.38 civarında patlama ihbarı aldıklarını ve ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını bildirdi.

Yaralı Mustafa Demir, enkaz altından bilinci açık şekilde çıkarılarak ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz, yaralının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hasar ve ilk tespitler

Patlamanın şiddetiyle evin iç kısmı büyük oranda yıkılırken, binanın yanındaki iki işletmede de hasar oluştu. Evde, arka tarafta araçlarda kullanılan LPG tankı bulunduğu, bu tanklardaki gazın evin mutfak bölümünde kullanıldığının beyan edildiği aktarıldı.

İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan ilk tespitlere göre, "Yapılan araştırmalarda içeride gazın sıkıştığı ve patlamanın bundan meydana geldiğini tespit ettik. Fakat şu an araştırmalarımız gerek emniyet gerek itfaiye olarak devam ediyor. Ateş kaynağı nedir, nereden çıkmıştır ilerleyen zamanlarda açıklayacağız." ifadeleri kullanıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Aileden açıklama

Olayda yaralanan Mustafa Demir'in oğlu Umut Demir, babasının bu evde sürekli kalmadığını, zaman geçirmek için uğradığını söyledi. Umut Demir, "Çay koymak için mutfağa gittiğini tahmin ediyoruz. Kendisi ile temasımız olmadı. Burayı bazen depo, ofis olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

