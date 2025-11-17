İzmir Bayraklı'da Şantiyede Yangın: Gökyüzü Kara Dumanla Kaplandı

İzmir Bayraklı'da bir inşaat şantiyesindeki konteyner yangını kara dumanlar yükseltti; itfaiye söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:09
Bayraklı Adalet Mahallesi'nde konteyner alev aldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında, bir inşaat firmasına ait şantiyede yangın çıktı.

Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bulunan şantiyedeki konteynerde başlayan yangından kara dumanlar yükseldi ve alevler kısa sürede büyüdü.

Şantiye görevlilerinin ilk müdahalesi yetersiz kalınca alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Henüz yangının çıkış sebebi belirlenemedi.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

KARA DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN İTFAİYE YOĞUN ÇALIŞMA...

YANGIN SEBEBİYLE ŞANTİYE ALANINDA ARAÇLAR YANDI, BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU.

