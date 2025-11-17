İzmir Bayraklı'da Şantiyede Yangın: Gökyüzü Kara Dumanla Kaplandı

Bayraklı Adalet Mahallesi'nde konteyner alev aldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında, bir inşaat firmasına ait şantiyede yangın çıktı.

Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bulunan şantiyedeki konteynerde başlayan yangından kara dumanlar yükseldi ve alevler kısa sürede büyüdü.

Şantiye görevlilerinin ilk müdahalesi yetersiz kalınca alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Henüz yangının çıkış sebebi belirlenemedi.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

