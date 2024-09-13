İzmir Belediyesi Meclis Toplantısında Gerilim Tırmandı

İzmir'de yapılan meclis toplantısında AK Parti ve CHP'li üyeler arasında arbede yaşandı, arbede kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:23
İzmir Belediyesi Meclis Toplantısında Gerilim Tırmandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gerilimli Anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı sırasında sürpriz bir arbede yaşandı. Toplantı, Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirilen eylül ayı meclis toplantısının 3. birleşimiydi.

Hükümet Eleştirileri ve Karşılıklı Tepkiler

Görüşülen stratejik planlar kapsamında, bazı CHP’li meclis üyeleri hükümeti eleştirirken, AK Parti meclis üyesi Akdülhakim Evin de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz ifadelerde bulundu. Bu esnada Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin tepkisiyle birlikte tartışmalar alevlendi.

Arbede Kontrol Altına Alındı

Devam eden tartışmalar sırasında meclis üyeleri arasında arbede çıktı. Ancak, diğer meclis üyelerinin müdahalesi sayesinde olay kısa sürede yatıştırıldı.

Başkan Tugay'dan Uyarı

Toplantının sona ermesinin ardından Cemil Tugay, üyelere birlikte çalışacaklarını ve birbirlerinin yüzüne bakmak zorunda olduklarını hatırlatarak, kullanılan ifadelerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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