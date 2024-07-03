İzmir Bornova'da çıkan orman yangınına hızlı müdahale! 2 mahalle tahliye edildi, 7 ev hasar gördü

İzmir'in Bornova ilçesinde Beşyol Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, bölgedeki iki mahallede tahliyelere ve evlerde hasara neden oldu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.



YANGIN NASIL BAŞLADI?

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.37'de başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Yangına müdahale için 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, 13.43'te yangına müdahale etmeye başladı.

Yangının hızla yayılması üzerine Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının Beşyol ve Sarnıç mahallelerine doğru hızla ilerlediğini belirtti. Vali Elban, "Şu ana kadar 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerler de karadan müdahale ediyor. Alan dar olduğu için daha fazla hava aracı kullanamıyoruz," dedi. Yangın nedeniyle Beşyol'da 3, Sarnıç'ta ise 4 ev hasar gördü. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.



HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına müdahalede havadan ve karadan yoğun bir çaba sarf ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 3 AS-532 tipi helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TSK'ya ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.

İZMİR-MANİSA KARA YOLU YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Yangının başlamasının ardından tedbir amacıyla İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü her iki yönde ulaşıma kapatılmıştı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması ve yolun güvenli hale gelmesinin ardından kara yolunu yeniden trafiğe açtı.

VALİ ELBAN'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede yaptığı incelemeler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor," dedi. Vali Elban, yangına müdahalenin sürdüğünü ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yangının daha fazla yayılmaması ve kontrol altına alınması için bölgeye sevk edilen ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yangının başladığı andan itibaren hızlı bir şekilde harekete geçen ekipler, yangını kontrol altına almak için tüm imkanları seferber etmiş durumda.