İzmir Bornova'da Eğlence Merkezinde Dekor Duvarı Çöktü: 6 Yaralı

İzmir Bornova'da Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde dekor duvarının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 01:56
Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde dekor, henüz bilinmeyen nedenle çöktü

İzmir'in Bornova ilçesindeki Kazımdirik Mahallesi sınırlarındaki bir eğlence merkezinde dekor duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle müşterilerin üzerine çöktü.

Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı. Olayın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

