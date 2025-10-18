İzmir Bornova'da Eğlence Merkezinde Dekor Duvarı Çöktü: 6 Yaralı

İzmir Bornova'da dekor duvarı çöktü: 6 kişi yaralandı

Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde dekor, henüz bilinmeyen nedenle çöktü

İzmir'in Bornova ilçesindeki Kazımdirik Mahallesi sınırlarındaki bir eğlence merkezinde dekor duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle müşterilerin üzerine çöktü.

Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı. Olayın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

