İzmir Bornova'da Eşini Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Rafetpaşa Mahallesi'nde önceki gün eşi İzadiye Teker (69)'i tabancayla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Rüstem Teker (70), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan Teker, hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Rüstem Teker'in 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdiği, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İzadiye Teker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İzadiye Teker'in cenazesi, dün Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Rüstem Teker'in, eşinin lenf kanseri nedeniyle 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu ve eşiyle sık sık tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

