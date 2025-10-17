İzmir Bornova'da Eşini Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı

İzmir Bornova'da eşi İzadiye Teker'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rüstem Teker, adliyeye sevk edilip çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:37
İzmir Bornova'da Eşini Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı

İzmir Bornova'da Eşini Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Rafetpaşa Mahallesi'nde önceki gün eşi İzadiye Teker (69)'i tabancayla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Rüstem Teker (70), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan Teker, hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Rüstem Teker'in 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdiği, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İzadiye Teker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İzadiye Teker'in cenazesi, dün Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Rüstem Teker'in, eşinin lenf kanseri nedeniyle 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu ve eşiyle sık sık tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli...

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği