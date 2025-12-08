İzmir Bornova'da Jandarma Operasyonu: 860 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimleri yoğunlaştı
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri bir kamyonette 860 litre etil alkol ele geçirdi.
Vatandaşı canından eden, devleti maddi zarar uğratan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyonlar yılbaşı öncesi yoğunlaştı.
Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları kamyonette yaptığı aramada 860 litre etil alkole ulaştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
