İzmir Bornova'da Jandarma Operasyonu: 860 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir Bornova'da jandarma ekipleri bir kamyonette 860 litre etil alkol ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:26
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimleri yoğunlaştı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri bir kamyonette 860 litre etil alkol ele geçirdi.

Vatandaşı canından eden, devleti maddi zarar uğratan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyonlar yılbaşı öncesi yoğunlaştı.

Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları kamyonette yaptığı aramada 860 litre etil alkole ulaştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

