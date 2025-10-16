İzmir Bornova'da Kadın Cinayeti: İzadiye T'nin Cenazesi Defnedildi

İzmir Bornova'da eşi R.T. tarafından tabancayla öldürülen İzadiye T'nin cenazesi Taşköprü Camisi'ndeki törenin ardından Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 17:17
İzmir Bornova'da Kadın Cinayeti: İzadiye T'nin Cenazesi Defnedildi

İzmir Bornova'da Kadın Cinayeti: İzadiye T'nin Cenazesi Defnedildi

Tören ve Defin

İzmir'in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın, yakınlarının Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almasının ardından toprağa verildi.

Yakınları tarafından alınan İzadiye T (69)'nin cenazesi, tören için Taşköprü Camisi'ne getirildi. Burada hayatını kaybeden kadının kızı Arzu Gülcan taziyeleri kabul etti ve annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İzadiye T'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın Detayları

Olayla ilgili olarak emniyette işlemleri devam eden eşi R.T (70)'nin ifadesinde, eşinin lenf kanseri nedeniyle 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu ve aralarında sık sık tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayın yaşandığı Rafetpaşa Mahallesi'nde dün şüpheli R.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde İzadiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa...

İzmir'in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. İzadiye T'nin cenazesi, Taşköprü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
3
MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor
4
Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da
5
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet
7
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?