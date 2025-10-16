İzmir Bornova'da Kadın Cinayeti: İzadiye T'nin Cenazesi Defnedildi

Tören ve Defin

İzmir'in Bornova ilçesinde kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın, yakınlarının Adli Tıp Kurumu morgundan teslim almasının ardından toprağa verildi.

Yakınları tarafından alınan İzadiye T (69)'nin cenazesi, tören için Taşköprü Camisi'ne getirildi. Burada hayatını kaybeden kadının kızı Arzu Gülcan taziyeleri kabul etti ve annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İzadiye T'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayın Detayları

Olayla ilgili olarak emniyette işlemleri devam eden eşi R.T (70)'nin ifadesinde, eşinin lenf kanseri nedeniyle 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu ve aralarında sık sık tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayın yaşandığı Rafetpaşa Mahallesi'nde dün şüpheli R.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde İzadiye T'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

