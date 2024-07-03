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İzmir Bornova'da orman yangını! Yoğun müdahale sürüyor...

İzmir'in Bornova ilçesinde Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:42
İzmir Bornova'da orman yangını! Yoğun müdahale sürüyor...

İzmir'in Bornova ilçesinde, Beşyol Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni hala araştırılırken, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları dikkat çekiyor.

Yangının çıkış ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yangına, 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı saat 13.37 olarak belirlenirken, ekiplerin 13.43'te yangına müdahale etmeye başladığı kaydedildi.

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