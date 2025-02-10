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İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan çatışmada 6 kişi yaralanırken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:27
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı

İzmir'de Pazarcılar Arasında Çıkan Kavga: 8 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Çamdibi kapalı pazar yerinde yaşanan kavgaya karışan şüphelileri yakalamak amacıyla araştırmalara başladı. Olay yerinde yapılan inceleme ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi.

Kavganın Sebebi ve Yaralanmalar

Tartışmanın yer anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı iddia edildi. Kavga esnasında silah ve bıçaklar kullanıldı. Olayda kardeş oldukları öğrenilen M.A, Y.A, M.A, A.B, K.B ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Polis, olayın hemen ardından başlattığı çalışmada kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye...

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye...

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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