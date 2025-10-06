İzmir Bornova'da Vidanjörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Bornova'da vidanjör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Halil İbrahim D. hayatını kaybetti; vidanjör sürücüsü C.V.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:38
İzmir Bornova'da Vidanjörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

İzmir Bornova'da vidanjörle çarpışma: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve yetkili işlemleri

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, vidanjör ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaza, Kamil Tunca Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde gerçekleşti. C.V.Y idaresindeki 35 CLN 402 plakalı vidanjör ile Halil İbrahim D. (40) yönetimindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vidanjörün altında kalan Halil İbrahim D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak vidanjör sürücüsü C.V.Y'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar...

İzmir'in Bornova ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar...

İLGİLİ HABERLER

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza