İzmir Bornova'da Vidanjörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

İzmir Bornova'da vidanjörle çarpışma: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve yetkili işlemleri

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, vidanjör ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaza, Kamil Tunca Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde gerçekleşti. C.V.Y idaresindeki 35 CLN 402 plakalı vidanjör ile Halil İbrahim D. (40) yönetimindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vidanjörün altında kalan Halil İbrahim D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak vidanjör sürücüsü C.V.Y'yi gözaltına aldı.

