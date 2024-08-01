İzmir Bornova'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde, belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Yangının başladığı alanda, çeşitli işletmelere ait paletler bulunmaktaydı.

Yangına Hızlı Müdahale

Olayın ardından, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar Durumu

Yangın sırasında çevredeki bazı araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelere devam ediyor.