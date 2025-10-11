İzmir Buca'da Apartman Dairesinde Yangın: Ev ve Manavda Hasar

İzmir'in Buca ilçesinde birinci kattaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yangın ev ile zemin kattaki manavda hasar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 12:25
Barış Mahallesi'nde birinci kattaki daire zarar gördü

İzmir'in Buca ilçesi Barış Mahallesindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ev ile zemin katta bulunan manavda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

