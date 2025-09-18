İzmir Buca'da Atık ve Çöplerin Neden Olduğu Yangın Mobilya Deposunu Kullanılamaz Hale Getirdi

Buca'da atıkların bulunduğu alandaki yangın, Fatih Türker'e ait mobilya deposuna sıçradı; depo kullanılamaz hale geldi, esnaf çöp sorununun çözülmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:20
İzmir Buca'da Atık ve Çöplerin Neden Olduğu Yangın Mobilya Deposunu Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir Buca'da Atık ve Çöplerin Neden Olduğu Yangın Mobilya Deposunu Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, Seyhan Mahallesi'nde gece saatlerinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, yakınlardaki mobilya deposuna sıçrayarak iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının yayıldığı depo ve müdahale

Olayda yangın, 659/14 Sokak'taki Fatih Türker (39)'e ait mobilya deposuna sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

Esnafın tepkisi ve kayıplar

Fatih Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada depo karşısındaki boş alana atılan atık ve çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Türker, yetkililere uzun süredir bildirimde bulunduklarını belirterek, "Biz 30 yılımızı verdik ve buraya kadar getirdik ama bir gecede bütün her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti." dedi.

Türker, alana atılan çöp ve atıklarla ilgilenilmediğini öne sürerek, "Aylardan beri herkese durumu bildiriyoruz, kimse ilgilenmedi, sonunda dükkanımız yandı. Burası ana depomuzdu ve içeride mobilyacılıkta kullanılan ray, menteşe, ambalaj malzemeleri, vida, streç, alüminyum, profil ve diğer hırdavat ürünleri vardı. Parası alınmış ve müşteriye teslim edilmeyi bekleyen ürünler de vardı." ifadelerini kullandı.

Bölgede mobilyacılık yapan Ahmet Adıgüzel (25) de aylardır çöp sorunu yaşandığını, çözüme yönelik adım atılmadığını belirterek, "Bugün Fatih ağabey zarar gördü, yarın biz de zarar görebiliriz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi. Esnaf, Buca ve sınır ilçe Karabağlar Belediyesi'nden çöp ve atıkların toplanmasını talep ettiklerini vurguladı.

İzmir'in Buca ilçesinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu...

İzmir'in Buca ilçesinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu kullanılmaz hale getirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu...

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
5
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı
6
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
7
Bakan Osman Aşkın Bak'tan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Açıklaması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)