İzmir Buca'da Atık ve Çöplerin Neden Olduğu Yangın Mobilya Deposunu Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, Seyhan Mahallesi'nde gece saatlerinde atık ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, yakınlardaki mobilya deposuna sıçrayarak iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangının yayıldığı depo ve müdahale

Olayda yangın, 659/14 Sokak'taki Fatih Türker (39)'e ait mobilya deposuna sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

Esnafın tepkisi ve kayıplar

Fatih Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada depo karşısındaki boş alana atılan atık ve çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi. Türker, yetkililere uzun süredir bildirimde bulunduklarını belirterek, "Biz 30 yılımızı verdik ve buraya kadar getirdik ama bir gecede bütün her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti." dedi.

Türker, alana atılan çöp ve atıklarla ilgilenilmediğini öne sürerek, "Aylardan beri herkese durumu bildiriyoruz, kimse ilgilenmedi, sonunda dükkanımız yandı. Burası ana depomuzdu ve içeride mobilyacılıkta kullanılan ray, menteşe, ambalaj malzemeleri, vida, streç, alüminyum, profil ve diğer hırdavat ürünleri vardı. Parası alınmış ve müşteriye teslim edilmeyi bekleyen ürünler de vardı." ifadelerini kullandı.

Bölgede mobilyacılık yapan Ahmet Adıgüzel (25) de aylardır çöp sorunu yaşandığını, çözüme yönelik adım atılmadığını belirterek, "Bugün Fatih ağabey zarar gördü, yarın biz de zarar görebiliriz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi. Esnaf, Buca ve sınır ilçe Karabağlar Belediyesi'nden çöp ve atıkların toplanmasını talep ettiklerini vurguladı.

