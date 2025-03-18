İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, Efeler Mahallesi'nde 10 Mart'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın güvenlik kameraları kayıtlarına ulaşıldı.

Görüntülerde Olayın Gelişimi

Olay anına ait görüntülerde, iki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. İsmail Kaan D.'nin bıçaklanarak yere yığıldığı an, çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmeye çalıştığı saniyelerle kayıt altına alındı.

Olayın Detayları

C.K.Ö. isimli zanlının, İsmail Kaan D. ile yanındaki diğer kişiler M.D. ve K.A.K.'yi bıçakla yaraladığı olay, bir laf atma sebebiyle patlak verdi. Olay sonucunda İsmail Kaan D. hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı C.K.Ö., tutuklandı. Olayla ilgili diğer iki kişi C.P. (27) ve I.A. (19), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.