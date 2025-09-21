İzmir Buca'da Çöpler Sokakları Sardı, Vatandaşlar Tepkili

Buca Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresinde biriken çöpler sorun yarattı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken çöpler ve oluşan kötü kokunun çözülmesini istedi.

İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, "8 yıldır ilçede yaşıyorum" diyerek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü. Köktürk, "Çöpler nedeniyle her gün kullandığım yoldan geçemiyorum ve kötü kokudan uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Köktürk ayrıca, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

Emrecan Altuğ ise biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu. Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlar, özellikle kötü koku, fare ve hijyen endişeleri nedeniyle yetkililerden acil müdahale bekliyor.