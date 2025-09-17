İzmir Buca'da Maaş Krizi: 1885 İşçinin İş Bırakma Eylemi Anlaşmayla Sona Erdi

İzmir'in Buca Belediyesinde maaş alamayan işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi, belediye ile sendika arasındaki anlaşma üzerine sona erdi.

Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Açıklaması

Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube ile yapılan görüşmeler sonucu maaş ödeme sorununda önemli bir adım attıklarını belirtti.

Duman, belediye gelirlerindeki azalma ve geçmişten gelen borçlar nedeniyle çalışanların sıkıntı yaşadığını ve hizmetlerde aksamalar meydana geldiğini ifade etti.

"DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube ile yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemizdeki iş bırakma eylemi bugün sona ermiştir. Belediye yönetimi olarak bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ (BUCAMAR)'da çalışan 1885 işçi, 9 Eylül tarihinde iş bırakma eylemi başlatmıştı.