İzmir Buca'da orman yangını davası: H.Ö. tutukluluğu devam ediyor

İzmir Buca'da orman yangınına neden olduğu iddia edilen H.Ö.'nün yargılaması sürüyor; mahkeme tanık dinlenmesine ve tutukluluğun devamına karar verdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:09
İzmir Buca'da orman yangını davasında son duruşma

İzmir'in Buca ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve evini yaktıktan sonra ormanlık alana yakın otları ateşe vererek yangına neden olduğu öne sürülen H.Ö. hakkında devam eden yargılama süreci sürdürülüyor.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşma, İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık H.Ö., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı; taraf avukatları salondaydı. Sanık, orman yangınıyla alakasının bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Hakim, olayda kullanıldığı belirtilen malzemeyi satın aldığı market çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine ve tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, 29 Haziran'da H.Ö. (44) önce evini yakmış, ardından çevre yolu kenarındaki otları tutuşturarak orman yangınına sebep olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

