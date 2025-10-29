İzmir Buca'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Buca'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi; 6 şüpheli M.Y, Ö.Y., E.M.F., E.A., S.D. ve Y.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 14:40
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Ekiplerin düzenlediği ilk operasyonda ruhsatsız tüfek ve kuru sıkı ele geçirildi. Bu kapsamda M.Y., Ö.Y. ve E.M.F. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise E.A., S.D. ve Y.A. yakalandı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 35 fişek, 49 sentetik ecza hap, 91 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

