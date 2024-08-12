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İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 124 Kilo Esrar ve 350 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:09
İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 124 Kilo Esrar ve 350 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Madde Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, toplamda 124 kilogram esrar ve 350 bin sentetik ecza ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin şehre getirileceği tespit edildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, yaptıkları teknik ve fiziki takiplerle belirlenen adrese ve hafif ticari araca eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Şüphelinin Yakalanması

Yapılan aramalarda 124 kilogram esrar ve 350 bin adet sentetik ecza bulunarak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkartıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir adres ile hafif araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 124 kilogram...

İzmir'in Buca ilçesinde bir adres ile hafif araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 124 kilogram esrar ele ile 350 bin sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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