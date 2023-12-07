İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muharrem İnce ismi gündemde

Türkiye, gelecekteki yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken, Ankara'nın siyasi kulisleri canlanmaya başladı. Bu heyecan verici gelişmelerin odağında ise Muharrem İnce'nin adı önemli bir yer tutuyor. Son zamanlarda Ankara'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile, İstanbul'da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerle dikkat çeken İnce, adaylık konularıyla gündemde.



Gazeteci Gürkan Hacır, merak uyandıran soruları sormak üzere Muharrem İnce ile bir araya geldi. İnce'nin CHP'nin İzmir adayı olacağına dair iddialarıyla ilgili açıklamalarını, TV100'ün önde gelen programlarından Kübra Par'la Farklı Bakış açısında paylaştı. Programa katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, gazeteci Gürkan Hacır, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, hukukçu Bışar Özbey, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, yerel seçimleri ve Ankara kulislerini masaya yatırdılar.

Heyecan verici bir şekilde, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere odaklanan programda, Muharrem İnce'nin belediye başkanlığı adaylığı konusu ele alındı. Gazeteci Gürkan Hacır, İnce'nin kendi ağzından yaptığı açıklamaları detaylı bir biçimde TV100 ekranlarına taşıdı.





Gürkan Hacır, söz konusu mevzu hakkında paylaşımlarını şu şekilde dile getirdi:

"En son gerçekleştirdiğim sohbetimde, Muharrem İnce ile bir dizi farklı meseleyi ele aldık. Özellikle adı bu günlerde sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dolaşıyor. İnce'ye yönelttiğim sorulardan biri şu oldu: 'CHP ile iletişim halindesiniz, başlangıçta Kemal Kılıçdaroğlu ile, sonrasında ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmeler, bir iş birliği toplantısı mı?' Muharrem İnce, "Öncelikle seçim güvenliği ve sandıkların güvenliği için sandıkları birlikte denetleyelim diye ortak bir çalışma önerisi getirdim. Bir araya geldik. Fakat bu, hemen şu an için adaylık vb. gibi net bir durum değil. Ancak bir iş birliği olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

İzmir Belediye Başkan adaylığı hakkında yöneltilen bir soru üzerine İnce, "Pazar günü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceğiniz konuşuluyor. Doğru mu?" şeklindeki soruya, "Henüz Özgür Beyden bir talep gelmedi, ancak Ekrem İmamoğlu ile görüştüm, gene de görüşürüm" yanıtını verdi. İnce'nin İzmir adaylığına dair çıkan haberlere şüpheyle yaklaşan Hacır, "Şu an için böyle bir durum söz konusu değil ancak şunu belirtmem gerekir; CHP'nin en sağlam yeri neresidir?" dedi. Hacır'ın "İzmir" ifadesine karşılık İnce, "Peki İzmir'de İYİ Parti Ümit Özlale'yi aday gösterdi. HEDEP de bir aday çıkartırsa durumu garanti olur mu?" sorusuna ise "Sınırda olur" yanıtını verdi. Bu çerçevede, risk alınıp alınmaması meselesi hakkında bir değerlendirme yaptı."