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İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti

Tegıda-İş yöneticisi, ücretsiz izne çıkarılan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerini ziyaret ederek sorunları aktardı ve çözüm önerileri sundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:19
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti

Tekgıda-İş Yöneticisinden İzmir'deki İşçilere Destek Ziyareti

Tekgıda-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZTARIM şirketine bağlı 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ve Ödemiş Et Entegre Tesisinde ücretsiz izne çıkarılan işçilerle bir araya geldi. İlk olarak süt işleme fabrikası işçileriyle buluşan Atabey, daha sonra tesisin yöneticileriyle görüşerek durum tespiti yaptı.

İşçilere Sözlü Güvenceler Verildi

Fabrika önünde gazetecilere açıklama yapan Atabey, işletme kurma aşamasında olumlu sonuçlar alındığını ancak zamanla yaşanan mali krizlerle sıkıntılar oluştuğunu ifade etti. Atabey, şu şekilde konuştu: "Projeler devam ettirilmeyecekse, arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi adına yöneticilerle görüşmelerimizi yaptık. Kendilerinden sözlü güvenceler aldık. Fabrikanın açılmaması durumunda izne çıkarılan işçilerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin diğer birimlerinde çalıştırılmalarını istiyoruz."

Atabey ayrıca, işçilerin bu süreçte işsiz kalmamak adına bazen kanun dışı uygulamalara boyun eğmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Halk Sağlığı Tehdidi İddiası

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Bayındır Süt İşleme Fabrikasının çalışma ruhsatı alma şartlarını taşımadığını savundu. Atmaca, "Bu işletme gıda üretimi yaptığı için halkın sağlığını doğrudan tehdit etmiştir. Üstelik 2 yıl ruhsatsız çalışmıştır," dedi ve konuyla ilgili hukuki soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ve Ödemiş Et Entegre Tesisinde çalışanların 60 gün süreyle ücretsiz izne çıkarılmasının, ekonomik koşullar doğrultusunda zorunlu bir karar olduğu belirtildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden bir üretim yapıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır," ifadeleri kullanıldı.

Fabrikanın ruhsatlandırma çalışmaları için Cemil Tugay başkanlığında adımlar atıldığı ve fiziki-t teknik yetersizliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Tekgıda-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki...

Tekgıda-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZTARIM şirketi bünyesindeki 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisinde ücretsiz izne çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

Tekgıda-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki...

Tekgıda-İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZTARIM şirketi bünyesindeki 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisinde ücretsiz izne çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

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