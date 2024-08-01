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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gösteri Sırasında Yaralanma: 7 Memur Görevden Alındı

İzmir'de sendika gösterisinde güvenlik güçlerine fiziksel müdahalede bulunuldu, 7 memur görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:36
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gösteri Sırasında Yaralanma: 7 Memur Görevden Alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gösteride Yaralanma Olayını İnceliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Bel-Sen üyesi memurların düzenlediği bir gösteride yaşanan olayların ardından 7 memuru görevden uzaklaştırdı. Olay, 25 Temmuz'da Kültürpark'taki hizmet birimleri önünde gerçekleştirilen eylem sırasında meydana geldi.

Gösteride Güvenlik Personeline Fiziki Müdahale

Açıklamalara göre, belediye personeli, sosyal denge tazminatına dikkat çekmek amacıyla toplandı. Ancak, gösteri sırasında görevli güvenlik personeline fiziki müdahalede bulunulması sonucu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Görevden Uzaklaştırma İşlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu olayların incelenmesi sonucu 7 memurun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, geçerli nedenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca, görevden uzaklaştırmaların eylemlere katılma sebebiyle değil, güvenlik güçlerine yönelik eylemler nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddialara Yanıt

Diğer yandan, bazı haberlerde görevden uzaklaştırmaların sendikal hakları savunma nedenine dayandığı iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili belediye, bu tür algıların gerçeği yansıtmadığını ve önceliğin güvenlik olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili inceleme süreci devam ediyor ve gerekli soruşturmaların tamamlanmasının ardından işlem yapılacağı bildirildi.

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