İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Cezai İşlem

İzmir Büyükşehir Belediyesine Cezai İşlem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre kirliliği ve balık ölümleri sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 1 milyon 858 bin 610 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İncelemeler ve Raporlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ardından uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve mobil su ile atık su laboratuvarının çalışmalar başlattığı belirtildi. Alınan numunelerin analiz edilmesi sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri ve Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri aracılığıyla çevre standartlarını ihlal ederek kirli su deşarjında bulunduğu tespit edildi.

Kirliliğin Etkileri

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 Türk lirası idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İzmir Körfezi'nde dün deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü, ayrıca Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı gözlemlendi.