Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Cezai İşlem

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Cezai İşlem

İzmir Büyükşehir Belediyesine Cezai İşlem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre kirliliği ve balık ölümleri sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 1 milyon 858 bin 610 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İncelemeler ve Raporlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ardından uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve mobil su ile atık su laboratuvarının çalışmalar başlattığı belirtildi. Alınan numunelerin analiz edilmesi sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri ve Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri aracılığıyla çevre standartlarını ihlal ederek kirli su deşarjında bulunduğu tespit edildi.

Kirliliğin Etkileri

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğüne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 Türk lirası idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İzmir Körfezi'nde dün deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü, ayrıca Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı gözlemlendi.

İLGİLİ HABERLER

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi